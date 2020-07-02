 

Роспотребнадзор обследовал россиян на популяционный иммунитет к COVID-19

02.07.2020, 7:48, Новости дня

В июне в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае более 8 тыс. человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу, сообщил Роспотребнадзор.

Исследование популяционного иммунитета организовано в 23 субъектах во всех федеральных округах России, передает ТАСС.

В исследовании, которое проводилось в «пилотных регионах», приняли участие 8168 человек (2722 – в Санкт-Петербурге, 2758 – в Тюменской области, 2688 – в Хабаровском крае).

Анализируются результаты «как по популяции региона в целом, так и в разных подгруппах: по возрасту, по полу, по профессии».

Такие исследования нужны для того, чтобы установить специфику эпидемического процесса, составить прогноз развития ситуации в регионе и в РФ в целом, спланировать мероприятия по профилактике.

Напомним, антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей.



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