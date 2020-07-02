 

Нефть подорожала на снижении запасов в США

02.07.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,21% – до 42,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,13% – до 39,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 млн баррелей, или на 1,3% – до 533,5 млн баррелей.

Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Минпромторг разъяснил разрешение экспортировать маски

13.06 / Открытие пляжей, гостиниц и кафе: курортные города проснулись

04.06 / В ВСУ назвали видео с нетрезвым украинским военным в Крыму российской пропагандой

14.05 / Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить “порочащую институт брака” информацию о росте домашнего насилия

26.05 / Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 интервью Гиркина

14.05 / Минобороны решило тестировать на коронавирус призывников из Москвы и области

20.05 / Автокинотеатры появятся в Москве, Петербурге и Казани

15.04 / Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон Edge+

23.06 / Трамп заверил в «полной сохранности» торговой сделки США с Китаем

16.06 / Оргкомитет допустил возможность еще одного переноса Олимпиады в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска