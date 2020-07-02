Нефть подорожала на снижении запасов в США

02.07.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,21% – до 42,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,13% – до 39,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 млн баррелей, или на 1,3% – до 533,5 млн баррелей.

Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо.