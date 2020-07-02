 

Мнение: Нос красивой девушке Вере отрезало – и появился великий художник Вера Мухина

02.07.2020, 7:35, Разное

Вера Мухина – знаменитый советский скульптор (“Рабочий и колхозница”), пятикратный лауреат сталинской премии, призер многочисленных международных конкурсов, стала великой благодаря отрезанному носу. Именно так. Никогда не знаешь, что нас формирует, что делает нас лучше, а что хуже, и почему. В 1912 году, когда она только-только увлеклась скульптурой, Мухина врезалась в дерево, и сучком ей отрезало нос. На лечение (девушке сделали девять пластических операций) Веру отправили в Париж. А тогда операции были очень болезненные, с местным наркозом. Если бы не нос, опекуны бы ее не отпустили. Она уже просилась. Но они считали, что красивую девушку тамошняя жизнь развратит. Тем более, что Вера пользовалась большой популярностью и имела слабость не только к живописи, но и к балам. Точно бы выскочила замуж. А без носа – уже сложнее замуж. Там, за бугром, Вера Мухина, удрученная тем, что ее лицо навсегда изуродовано, по балам и свиданкам не ходила, обучалась в частной студии, посещала Академию Гранд Шомьер, стала учеником знаменитого французского монументалиста Бурделя. А он в свою очередь – ученик самого Родена.

Потом был о возвращение в Москву и Первая Мировая. Замужество с военным врачом Алексеем Замковым, который оказался талантливейшим медиком и создал первый гормональный препарат.

В СССР Вера Мухина жила очень счастливо. Верила в идеалы Революции. И хотя на мужа были “гонения” (его обвинили в попытке перейти границу СССР), никого не посадили, семью на два года сослали в Воронеж.

Кстати говоря, нельзя обойти и важный эпизод в жизни этой уникальной семьи. Когда сын Всеволод заболел костным туберкулезом, врачи от него отказались. И муж принял решение срочно оперировать сам. Дома. Ассистировала ему Вера Мухина. И Всеволод выжил.

Касательно граненого стакана, авторство которого приписывают Мухиной, чей всесторонний гений проявлялся во всем – она даже модную одежду для рабочих создавала. Окончательный эскиз в самом деле рисовала Вера Мухина, дорабатывая в 40-х годах прочность советского стакана, чтобы он не разбивался в советских же посудомоечных машинах. А разве в СССР были посудомоечные машины? – удивляются люди. Были. Но не для домашних нужд. А вот пивную кружку (ту самую, классическую) действительно разрабатывала Вера Мухина. И подражатели выпускают ее и сегодня. Она очень популярна.

В 1937 году, том самом кровавом, вскрылось купеческое наследство Веры Мухиной и 4 миллиона лат. Но никто не пожурил ее за это. Тем более, что Мухина, как настоящий советский человек, которому ничего лишнего не надо, отказалась от наследства в пользу Латышской республики, где до революции жили ее русские предки. Мухина дожила до 1953 года и завещала “развивать советское искусство смело”. Как жила всю жизнь. С отрезанным когда-то носом, оперируя собственного сына вместе с мужем на дому.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3175

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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