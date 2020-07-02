 

Коронавирус довел Скандинавию до двойных стандартов

02.07.2020, 7:35, Новости дня

Швеция расследует собственный противоречивый подход к борьбе с пандемией коронавируса. Правительство страны сформировало специальную комиссию. Она оценит шаги, предпринятые властями для сдерживания вируса. Вердикт должны представить в феврале 2022 года.

 

На Эресуннском мосту, соединяющем Швецию и Данию, идет проверка документов. Датчане пропускают шведов только из тех регионов, где низкая заболеваемость коронавирусом, например, с острова Готланд. Норвегия тоже не хочет видеть у себя соседей.

Норвежке Эвелин Джонсред пришлось даже переехать, чтобы навещать маму, которая живет по другую сторону границы, в Швеции.

"Я решила переехать в Швецию. В таком случае мне разрешено переходить границу с помощью пропуска от моего норвежского работодателя", — объясняет Эвелин.

Финляндия принимает граждан Швеции, но только при условии двухнедельного карантина, хотя для датчан и норвежцев он не обязателен. В скандинавской семье разлад. У Швеции — новые товарищи.

– Мы находимся среди таких стран, как Армения, Молдова, Северная Македония, Азербайджан. Что вы думаете на этот счет?

– К сожалению, это совершенно неправильная интерпретация данных, — комментирует вопрос главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

В ошибке главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл обвиняет Всемирную организацию здравоохранения. Накануне региональный директор ВОЗ по вопросам Европы заявил, что в Швеции, а также еще 10 странах заметно ускорилось распространение коронавируса. Но для Тегнелла уже и ВОЗ не авторитет.

"У нас растет число новых случаев заболевания в Швеции, но это потому что мы начали делать больше тестов", — объясняет Тагнелл.

За скудное количество проведенных тестов Швецию уже упрекали. Насколько эффективны были предпринятые правительством меры, ответит независимое расследование. Под давлением парламентской оппозиции премьер-министр Левен объявил о начале работы специальной комиссии. Предварительный отчет она должна представить до 30 ноября.
А вопрос открытия границ шведский премьер обсудит на первом после режима самоизоляции очном саммите ЕС 17 июля.

Из-за необходимости ехать в Брюссель премьер-министр Дании Метте Фредериксен переносит собственную свадьбу.

"Заседание Совета ЕС пройдет как раз тогда, когда мы планировали свадьбу. Мне нужно помнить о моей работе и об интересах Дании. Я с нетерпением жду нашей свадьбы с Бо, который к счастью очень терпелив".

А вот будет ли настолько же крепким Северный паспортный союз — прообраз системы открытых границ ЕС? Уже ясно, что шведская стратегия борьбы с коронавирусом ударила еще и по европейским добрососедским отношениям.



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