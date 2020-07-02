 

Ла Лига. “Бетис” на домашней арене уступил “Вильярреалу”

02.07.2020, 7:35, Новости дня

Матчем в Севилье между местным "Бетисом" и гостями из "Вильярреала" завершился тур чемпионата Испании по футболу в высшем дивизионе. "Желтая подводная лодка" сумела выиграть в гостях при помощи двух голов в исполнении Жерара Морено. 2:0 в пользу "Вильярреала".

Гости открыли счет уже на 7-й минуте после довольно спорного пенальти, но Морено не пожалел вратаря хозяев. На исходе получаса игры он оформил голевой дубль, которого , как оказалось, хватило для победы. "Бетис" пытался организовать контригру, но голевых моментов не создал и проиграл.

В другом матче "Вальядолид" и "Леванте" сыграли вничью – 0:0. "Вильярреал" вышел на 5-е место в таблице (54 очка), на 3 балла отставая от зоны еврокубков. Остальные участники прошедших матчей расположились в глубине таблицы: "Леванте" (42 очка, 11-е место), "Бетис" (37, 13-е), "Вальядолид" (36, 14-е).



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