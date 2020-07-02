Трамп назвал слухи о «сговоре» РФ с талибами обманом

02.07.2020, 7:30, Новости дня

Слухи о «сговоре» РФ с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) являются обманом со стороны газет и демократов, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

Трамп «согласен с людьми из разведки». По его словам, «если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом».

Вице-президент США Майк Пенс вслед за Трампом заявил, что его не информировали о «сговоре РФ с талибами». Он также заявил, что «не будет обсуждать секретные материалы». Пенс заверил, что Трамп всегда защищает американских солдат в случае необходимости.

Напомним, Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история о якобы имеющем место сговоре РФ с талибами была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии США.