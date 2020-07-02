«Знай край»

02.07.2020, 7:18, Разное

Фонд «Русь сидящая» представил карту нарушений прав человека в тюрьмах, созданную участниками хакатона «Новой» и «Теплицы социальных технологий».

Иллюстрация: Алексей Шевцов

Фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» запустил проект «Знай край» — интерактивную карту и базу данных о ситуации в российской пенитенциарной системе. Работа началась в 2018 году со сбора данных, и продолжилась в феврале 2020-го на хакатоне социальных проектов «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий «Прожектор 2020».

— Два года назад «Русь Сидящая» открыла юридические клиники в регионах, — рассказывает исполнительный директор фонда Ольга Романова. — Не только для отправки посылок в зоны и помощи семьям заключенных, но и для мониторинга условий содержания в местах лишения свободы и соблюдения там прав заключенных. Мы разработали очень подробный опросный лист: опрашиваем освободившихся и отбывающих наказание, их родственников, и делаем выводы о состоянии той или иной колонии или СИЗО.

Команда «Руси сидящей» на хакатоне: (слева направо) Алексей Шевцов, Евгений Князев, Татьяна Абгаджава, Семен Новиков, Вита Чикнаева. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

На основе собранных данных волонтеры хакатона создали интерактивную карту — структурировали информацию и оптимизировали процесс сбора жалоб онлайн. Пока шла работа над визуализацией, грянула эпидемия COVID-19. Разработчики расширили опросный лист и добавили на карту сообщения о коронавирусе в тюрьмах.

— Каждый день мы получаем сообщения из зон и СИЗО, и нас ждало любопытное открытие: с самого начала пандемии с нами стали сотрудничать рядовые сотрудники пенитенциарной системы, — продолжает Романова. — Они понимали, что под ударом находятся и они тоже. Они лишены защиты и медицинской помощи точно так же, как и осужденные.

Скриншот проекта «Знай край: по данным исследования, коронавирус обнаружен уже как минимум в 63 тюрьмах и колониях по всей России

Попадая на главную страницу проекта, пользователь по умолчанию видит в первую очередь колонии, по которым есть данные о распространении COVID-19 — по официальной информации, или по верифицированным сообщениями респондентов фонда. Чтобы посмотреть данные об условиях содержания в целом, нужно переключить фильтр карты (внизу), поставив галочку на «Все нарушения». Появятся разноцветные точки — это кластеры (группы) учреждений. Цифра означает количество мест лишения свободы (МЛС) в регионе, а цвет — количество сообщений о нарушениях. Серые значки — у колоний, информация о нарушениях в которых пока отсутствует.

При нажатии на иконку колонии открывается карточка учреждения с информацией о нем: статистика, свидетельства родственников и заключенных о происходящем внутри.

Более подробная аналитика и истории из тюрем собраны в отдельных разделах проекта.

По замыслу разработчиков, карта поможет родственникам осужденных и адвокатам узнавать больше информации о конкретных тюрьмах, а журналистам и исследователям — проводить собственный мониторинг и лучше освещать ситуацию.

«Знай край» — это еще и способ повлиять на саму систему ФСИН, на ее информационную закрытость, и в конечном итоге — на ситуацию с правами заключенных.

— ФСИН — чрезвычайно, чрезмерно закрытая система, не поддающаяся ни гражданскому, ни реальному прокурорскому контролю, — резюмирует Ольга Романова. — Такая скрытность очень опасна не только для заключенных и сотрудников, но и для людей на свободе. Каждый месяц из мест лишения свободы выходят порядка 20 тысяч человек, и какими они выйдут никто не знает. Мы работаем для того, чтобы эти люди вышли в мир свободных людей одетыми, обутыми, с возможностью устроиться на работу и найти жилье, вернуться в семьи и — это главное сейчас — здоровыми.

Серафим Романов

«Новая в Петербурге»

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