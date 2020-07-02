Мнение: Фантомная реальность

02.07.2020, 6:32, Разное

Отголосовали, подсчитали… Итоговые цифры воде бы прекрасные, народ поддержал обнуление путинские сроков и прочие факультативные поправки в конституцию. Явка – 65%, за – 77%, против — 23% (окруленно).

Сутра мы вроде бы должны начать жить в другой стране, «с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу». Которую, по словам Путина, «и хотим передать нашим детям и внукам»…

Но на самом-то деле итоги голосования не такие уж и позитивныедля власти.

Хотя бы даже потому, что из 65% явки 55% – это досрочники, проголосовавшие до 1 июля. То есть сегодня проголосовали лишь 10% избирателей. Большая часть из этих 55% – это мобилизационный электорат, которых «попросили» проголосовать через рабочие места и те, голоса которых члены УИК собирали обходя дома и квартиры…. Это голоса предоставленные регионами «электоральных аномалий» типа Татарстана или Чечни.

И правильно говорит Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги, что «эти цифры ничего не показывают, только технические возможности принудительного голосования и возможность делать это публично». Де-факто голосование создало «некую фиктивную, фантомную реальность, которая не отражает ничего».

Так и есть…

Фотография отсюда