 

В Черногории легализованы однополые браки

02.07.2020, 6:30, Новости дня

Парламент Черногории легализовал в стране однополые браки. За принятие закона высказалось чуть более половины депутатов. Документ уравнивает однополые и разнополые семьи.

Исключением стало право на усыновление детей. В правительстве закон назвали свидетельством демократической зрелости. Впрочем, его принятие в консервативной и религиозной Черногории вызвало протесты. Против высказались представители оппозиции и церкви.

Первый гей-парад в стране прошел в 2013 году; он завершился беспорядками и столкновениями с полицией. А в прошлом году попытка провести законопроект через парламент не удалась, сообщает телеканал "Россия 24".



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