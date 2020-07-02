В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

02.07.2020, 6:25, Новости дня

Исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение об ослаблении карантинных ограничений на территории Житомирского городской объединенной территориальной общины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

Отмечается, что с 1 июля в городе возобновляют работу:

поликлиники и амбулатории;

учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат);

учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры;

учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).

В то же время в горсовете акцентировали внимание на необходимости соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Также разрешено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на площади здания в 5 м² или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организаторы мероприятий будут нести ответственность за соблюдение дистанции между участниками не менее 1,5 м.

При этом спортивные мероприятия в Житомире будут проводиться без зрителей.

Кабинет Министров Украины начал отменять строгие карантинные ограничения с 11 мая. 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По данным на утро 1 июля, всего в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали уже 1173 пациента. В Житомирской области зафиксировали 1408 случаев инфицирования COVID-19.