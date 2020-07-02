Нардепы от “Слуги народа” Холодов, Устенко и Качура пришли к Петрашко с требованием решить проблему с неуплатой налогов табачными монополистами

02.07.2020, 6:25, Новости дня

Нардепы от “Слуги народа” Андрей Холодов, Алексей Устенко и Александр Качура 30 июня в четвертый раз пришли к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко из-за неуплаты налогов представителями крупного табачного бизнеса, пишет портал Facenews.

Они заявили, что заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в третий раз перенесла заседание рабочей группы, которая должна разработать механизм обеспечения уплаты налогов табачными компаниями, она не назвала причин и дату, когда заседание состоится. Петрашко в ответ на претензию нардепов отметил, что Панаиотиди готовится к заседанию СНБО, но не ответил на вопрос, почему замминистра не может найти время для решения табачного вопроса.

“По справке, которую нам предоставила налоговая служба, табачные компании платят меньше налогов, чем ларьки с шаурмой, которые стоят возле станций метро. Вы считаете, что это нормально, когда компания с миллиардными оборотами платит несколько сотен тысяч гривен в бюджет? – спросил у Петрашко Качура. – Вопрос заключается в том, что есть ряд табачных компаний, которые не платят никаких налогов в бюджет Украины. И мы не понимаем, почему министр экономики и Антимонопольный комитет ничего не делают с этим вопросом. И нам кажется, что происходит саботаж со стороны Министерства экономики”.

Качура заявил, что бездеятельность министерства – это повод открыть уголовное дело, после перепалки министр заявил, что если у пришедших к нему в кабинет нардепов есть факты злоупотребления служебным положением, пусть они подают в суд.

Политики сказали, что дают министру время до следующей пятницы, 10 июля, чтобы заседание рабочей группы состоялось, и пришли к конкретному решению, в противном случае они зарегистрируют в этот же день постановление об увольнении Петрашко с занимаемой должности.

Видео визита Качура опубликовал на своей странице в Facebook.

Ні тютюновим монополістам! Вимагаємо від міністра Петрашко припинити грабунок державного бюджету тютюновими монополістами!Причиною останнього візиту до міністра стало чергове, якщо точніше – четверте, перенесення засідання робочої групи, яка має розробити механізми забезпечення прозорої сплати податків тютюновими компаніям. Чому малий бізнес повинен платити всі податки а величезним корпораціям створюють з України офшорну юрисдикцію? Posted by Олександр Качура on Teisipäev, 30. juuni 2020