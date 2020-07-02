Мнение: Голосувание закончилось как надо

02.07.2020, 6:20, Разное



Обращение министра культуры к гражданам РФ

Ну что – уже днем ЦИК начал объявлять “первые подсчеты результатов голосования”, даже приличия ради не дожидаясь окончания этой процедуры по всей территории страны. С этим “голосованием” перешли уже много всяких рубиконов, полный “долой стыд!” – один из.

“После подсчета 1% голосов” всё дивно: 75% явка, 75% “за”.Потом объявляли “после 5%” – там уже было 73%; вообще-то в начале марта, когда публиковали “утечку целевых показателей” по регионам из АП, было “75% явка, 70% за”; так что, видимо, процент яростной народной поддержки еще чуть опустят.

А может, и нет. А зачем, когда и так хорошо? Могут, наоборот, и все 80% написать; чего (и кого?) стесняться?

Я, в принципе, не осуждаю тех, кто все-таки ходил и голосовал “против”. Более того, я даже вполне понимаю их мотивацию, когда “хочется ну хоть что-нибудь сделать!” Бездействие особенно невыносимо для людей – “активистов” по природе.

Люди просто не хотели верить, что в этой стране они даже не в меньшинстве – их, с точки зрения правящей бюрократии, просто нет. Нет на бумаге – нет и в реальности, бюрократ ведь именно так рассуждает. А на бумагу их пускать не велено.

И вот это, конечно, дивное: “Президент Абхазии Бжания, вице-президент Гунба и премьер Анкваб проголосовали по поправкам в российскую конституцию”. Почему? А потому что все они – граждане РФ!

Понятно, что хотелось “хотя бы подать голос”. Но голосования НЕ БЫЛО. Те, кто рвался “все-таки написать против, и пусть они знают!” – были подобны человеку, который из своей жажды справедливости рвется все-таки непременно “еще раз сыграть” с вокзальными наперсточниками. Но суть “наперстков” для вокзального лоха как раз в том, что в этой игре выигрыш в принципе не предусмотрен. Его НЕТ!! Угадать, под каким наперстком лежит шарик, нельзя. Просто – нет такой опции. В рулетку выиграть можно, даже в русскую рулетку – можно, даже при пяти патронах в барабане – теоретически можно. А в наперстки – нет.

То есть совет “не ходить голосовать против” – это был совет прежде всего психотерапевтический. У проголосовавших останется куда более тяжелый осадок – как будто их всенародно и цинично поимели. Кто? Собственное государство. Просто – взяли и выкинули их голоса в помойку. Демонстративный игнор, когда смотрят сквозь тебя и не видят – самая тяжелая психологическая травма, какую можно нанести человеку. Это не шутка.

Хуже всего, что теперь на этих людей обрушится депрессия, прямо по типу булгаковской “Белой гвардии”: “Народ не с нами, народ против нас”. Мы это уже не раз видели после предыдущих “голосований”. Ведь человек, который пошел “голосовать против” – уже как бы по определению милый наивный дурачок: эти люди ведь, несмотря ни на какие факты, которые им предъявляли, все равно ВЕРИЛИ, что голоса – “ну, в общем и целом” – но считают честно!

И вот теперь понесутся их обычные стоны и рыдания – “ну как же так, 75% явка… как же так – 70% “за”… Россия, ты одурела! Ну почему, почему ты помогаешь ЭТОМУ КРЕТИНУ, а не мне???” Потому что эти люди – соль земли русской, и они отчаянно хотят верить, что все-таки, при всех закидонах, но государство в целом “устроено правильно”.

А это давно не так. И отчаиваться по поводу цифр в отчетности АП по “голосованию” – это примерно как смотреть “Спокойной ночи, малыши” и всерьез переживать, как там обидели Степашку. На деле – ни голоса, ни явку никто не считал, все объявляемые цифры – фейк и вранье, рассуждать о них всерьез – просто недостойно разумного человека.

Это была игра, в которую режим сыграл сам с собой и сам у себя закономерно выиграл. А мы? Мы проиграли в тот момент, когда игра была объявлена.

Если кто-то хочет выиграть – он должен предлагать свою игру.