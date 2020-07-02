Судья пожалел Фиму Банщика

02.07.2020, 6:15, Разное

В Петербурге авторитета Александра Ефимова приговорили к трем годам условно за мошенничество с землей… и отпустили под домашний арест.

Предпринимателя, близкого к тамбовскому ОПС, арестовали 9 марта 2018 года. Во Всеволожский суд Ленобласти задержанного доставили представители двух спецслужб: ФСБ РФ и КГБ Белоруссии.

Александр Ефимов (Фима Банщик). Фото из архива

5 марта 2018 года представители Следственного комитета в сопровождении оперативников ФСБ наведались в имение Александра Ефимова во Всеволожском районе. Сотрудники госбезопасности должны были обеспечить явку Ефимова в СК для дачи показаний по делу об особо крупном мошенничестве, совершенном в составе преступной группы. Однако Ефимова ни на территории поместья, занимающего около 10 га в Колтушах, ни в питерской квартире в доме № 35 на Таврической улице не оказалось. Он обнаружился через день в международном аэропорту Минска. С паспортом гражданина Болгарии и билетом в Вену.

«Я ехал на соревнования по теннису в Праге, — пояснил Ефимов в суде. — Ни о каком уголовном деле в отношении меня я ничего не знал. Ждал рейса в аэропорту, вдруг подходят двое в гражданском, говорят — надо что-то прояснить. Везут в какое-то здание в центре Минска. Затем появляются парни в масках и надписями на спине «ФСБ». Сажают меня в микроавтобус, надевают черный мешок на голову. Следующее, что я вижу: здание суда во Всеволожске, где меня обвиняют в мошенничестве с какой-то землей. А я вообще не имею понятия, о чем идет речь».

А речь шла об участке земли в два гектара в Колтушах, которую Александр Ефимов продал предпринимателю из Мурманска Александру Гарнику в 2016 году. Сумма сделки составила 1 млн долларов. Бизнесмен, занимающийся торговлей рыбопродуктами, успел построить на участке дом (который оценивается раза в три дороже, чем земля), когда неожиданно выяснилось, что данный участок имеет еще одного владельца — некоего Алексея Кутузова, который купил у Ефимова эту же землю, но немного раньше, чем Гарник. Мурманчанин спорить с сомнительным владельцем не стал, а подал заявление о мошенничестве в СК. Где и было решено узнать подробности сделки из первых рук, то есть у Ефимова.

Александр Ефимов с семьей. Фото: @linei4ka

Александр Ефимов — личность в «бандитском Петербурге» легендарная. Хотя и менее медийная, чем, например, Владимир Барсуков (Кумарин), Михаил Глущенко (Миша Хохол), Илья Трабер или Александр Малышев. Как и вышеперечисленные, криминальную деятельность начинал еще в 80-е. Побывал официантом, гардеробщиком, затем устроился работать в баню № 25 на улице Марата. В эпоху, когда частных саун не существовало, отдельный зал в общей бане был доступен далеко не всякому советскому гражданину. Так что профессия банщика в советские времена была ничуть не менее уважаемой и денежной, чем официант в кафе, гардеробщик-швейцар в ресторане или лифтер в гостинице.

В эпоху кооперативного движения

Фима Банщик примкнул к тамбовским, но в лидеры никогда не стремился. Довольствовался тем, что ему отдали на откуп Красногвардейский район Петербурга

и помогали в налаживании легального бизнеса. Так, Ефимов еще в 90-м году организовал кооператив «Саша», который торговал алкоголем и деликатесами по заоблачным ценам. Несмотря на дороговизну, клиентов у «Саши» было много: в магазинах не было почти ничего. По некоторым данным, именно этот кооператив снабжал Ленсовет всем необходимым для фуршетов.

Одним из первых Ефимов создал и собственное охранное предприятие, получившее название «Скорпион». Сотрудники которого (а это были сплошь бойцы тамбовской ОПГ) получили право на ношение огнестрельного оружия. Его вес среди тамбовцев повысился, и он даже купил квартиру в одном доме с Барсуковым. В 1996 году Ефимов настолько уверился в своей неуязвимости, что решил баллотироваться на пост главы администрации Красногвардейского района, фактическим хозяином которого он считал себя с 1993 года. Планам не суждено было сбыться: Ефимова обвинили в вымогательстве акций предприятия «Ленрыбпром». За день до ареста ему (как и 20 годами позже) срочно понадобилось то ли на соревнования, то ли на концерт в Италии. Там его чуть не арестовали, но Фима Банщик успел перебраться в Крым, где полгода жил под чужой фамилией, пока к нему не пришли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и не отправили в Питер.

В 1997 году Ефимова признали виновным в вымогательстве и приговорили к 5,5 года лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-7, расположенной на территории Петербурга на улице Латышских Стрелков, где был назначен бригадиром в столовую.

По некоторым данным, Ефимов в тюремной столовой мог накрыть такой стол, что позавидовали бы лучшие рестораны.

Александр Ефимов в суде. Фото: Валентин Илюшин / 47news

Неудивительно, что на зону зачастили милицейские и прокурорские чины: вроде как по работе, а на самом деле побаловать себя деликатесами по смехотворным ценам (в 2003 году полноценный обед для сотрудников правоохранительных органов там стоил 20 рублей, в питерских кафе на эти деньги нельзя было купить даже чашку заварного кофе. — Прим. ред.).

Через полтора года Ефимову изменили режим содержания со строгого на колонию-поселение. В течение нескольких месяцев жители Металлостроя, где расположены несколько колоний, могли наблюдать ежедневный парад дорогих машин: утром и вечером в поселок приезжал шестисотый бронированный мерседес и два джипа с охраной. Александр Ефимов являлся на перекличку.

После освобождения в 2000 году Ефимов редко попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Это не значит, что Фима Банщик совсем ушел от всего криминального, просто стал вести себя более аккуратно, — пояснил «Новой» бывший сотрудник УФСБ Питера и области. — Да к тому же у него появились высокие покровители».

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Через несколько месяцев после его ареста в 2018 году в Городской суд Петербурга поступило обращение от председателя комиссии по вопросам правопорядка и законности ЗакСа Александра Кущака. В своем заявлении депутат от «Единой России» высказывал сомнения в целесообразности содержания под стражей «честного предпринимателя и мецената». 1 марта 2019 года горсуд посчитал возможным изменить меру пресечения Ефимову на домашний арест.

Но на свободу Фима Банщик не вышел. По уже укоренившейся практике, у следственных органов оказалось в производстве еще одно дело о мошенничестве, в котором подозревался Александр Ефимов. И неважно, что вмененный Фиме Банщику эпизод приходится на 2007 год (срок давности по статье 159 «Мошенничество» — 10 лет). Главное, что Ефимов был заключен под стражу уже по новому делу.

25 июня 2020 года Городской суд Петербурга вынес приговор по эпизоду 2007 года, приговорив Ефимова к трем годам лишения свободы условно. Авторитетного бизнесмена выпустили из клетки, чтобы надеть на ногу следящее устройство и сопроводить до места прописки, где тот и будет находиться под домашним арестом вплоть до приговора по делу уже 2016 года.

Максим Леонов

специально для «Новой в Петербурге»