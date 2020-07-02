 

Трамп сравнил себя с Одиноким рейнджером из вестернов

02.07.2020, 6:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, как выглядит в защитной маске.

Трамп сообщил, что «надевал маску», ему «даже в принципе понравилось», как он выглядел. Президент пояснил, что «это была темная, черная маска».

«Я подумал, что она выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой Fox Business.

Трамп заявил, что «полностью поддерживает маски». По его словам, «маски – это хорошо».

Одинокий рейнджер – вымышленный герой ряда американских фильмов о Диком Западе. Черная маска Одинокого рейнджера закрывает верхнюю часть его лица, а не нос и рот.

Напомним, Трамп не раз отказывался надевать маску.

Так, в мае на церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Джо Байдене были маска и очки. Позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске.

На предположение, что Трамп таким образом пытается «принизить» своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости, Байден ответил: «Он дурак, абсолютный дурак».



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