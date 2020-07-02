Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июля 2020 года

02.07.2020, 5:37, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6 556 человек. За время эпидемии инфекцию подхватили 654 405 человек, выздоровели 422 931 пациент, умерли 9 536.

Небольшие отклонения в эпидемиологической обстановке возможны, но вторая волна коронавируса в Москве маловероятна, считает градоначальник. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице продолжает улучшаться.

За последние сутки в Москве выявили 611 зараженных коронавирусом. Это самый низкий показатель с 6 апреля.

По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Более 510 тысяч скончались. В США выявлено более 2,7 миллиона инфицированных.

Казахстан может ввести двухнедельный карантин 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Впоследствии ограничительные меры могут быть продлены, добавил он.

Коронавирус в Москве

Заболели – 222 209

Умерли – 3 831

Выздоровели – 152 193

Коронавирус в России

Заболели – 654 405

Умерли – 9 536

Выздоровели – 422 931

Коронавирус в мире

Заболели – 10 410 990

Умерли – 510 880

Выздоровели – 5 260 060

Статистика коронавируса в России и мире на 2 июля 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква222 2093 831152 193Россия654 4059 536422 931США2 710 785120 889850 059Весь мир10 410 990

510 880

5 260 833

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