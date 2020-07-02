 

Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о лозунгах чернокожих

02.07.2020, 5:30, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни объяснила слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что фраза «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») – это «символ ненависти».

Макинэни заявила, что «некоторые лозунги», которые выкрикивают сторонники движения Black Lives Matter, являются «неприемлемыми», передает ТАСС.

В частности, она указала на кричалку «Pigs In A Blanket, Fry ‘Em Like Bacon» («Сосиски в тесте, поджарим их, как бекон»). В американском сленге «свиньями» (pigs) называют полицейских; pigs in a blanket – название блюда.

По словам Макинэни, Трамп «согласен с тем, что жизни всех чернокожих имеют значение», но «не согласен с организацией», которая выступает с такими лозунгами в адрес полиции. 

Трамп в соцсетях раскритиковал лозунг «Pigs In A Blanket, Fry ‘Em Like Bacon», а также призвал не допустить появления надписи «Black Lives Matter» на Пятой авеню в Нью-Йорке. Он назвал такую надпись «символом ненависти».

Разместить эту надпись рядом с Trump Tower собираются власти города.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Египет возобновляет работу гостиниц

19.04 / В Украине за три месяца на производстве погибли 79 человек – Фонд соцстраха

30.06 / Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

21.05 / Госдума приняла закон о единой базе данных обо всех жителях России: его лоббировали налоговики

04.05 / Януковича вновь заочно арестовали

24.06 / В правительстве ответили на вопрос о восстановлении международного авиасообщения

21.05 / Охрану обсерваторов усилили в Бурятии после нападения на медсестер

23.04 / Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

14.06 / Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска