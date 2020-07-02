Российский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards

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02.07.2020, 5:20, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, выступающий в Ultimate Fighting Championship, номинирован на престижную премию World MMA Awards.

Конкурентами Яна в номинации "Прорыв года" стали Александр Волкановски, Вейли Чжан, Хорхе Масвидаль и Гильберт Бернс. Как сообщает пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил", Награждение запланировано на октябрь и пройдет в офлайн-режиме.

Напомним, Ян в июле в рамках турнира UFC 251 подерется с Жозе Альдо за чемпионский пояс организации в легчайшем весе. На счету 27-летнего россиянина 14 побед и одно поражение в ММА, а в активе бразильца 35 боев, в 28 из которых он становился победителем.

Турнир UFC 251 пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В главном бою встретятся Камару Усман и Гилберт Бернс, в соглавном – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Также в рамках шоу проведут бой-реванш Джессика Андраде и Роуз Намаюнас.



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