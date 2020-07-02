 

Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий

02.07.2020, 5:20, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации положит конец попыткам из-за рубежа оторвать кусочек России. Об этом сообщил наш посол в США Анатолий Антонов по итогам голосования в диппредставительстве.

Дипломат подчеркнул, что решение россиян имеет принципиальное решение, и его результатом станет укрепление российской государственности, сообщает ТАСС.

По его словам, на каждом сантиметре российской земли слишком много крови людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы было создано государство.

Всего на территории США было организовно три избирательных участка: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. По словам посла, голосование прошло без эксцессов. А всего на территории дипмиссии проголосовали около 675 человек.



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