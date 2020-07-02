 

В КИУ назвали нардепов, которые в июне больше всех прогуливали заседания Верховной Рады

02.07.2020, 5:18, Новости дня

Комитет избирателей Украины назвал имена народных депутатов, которые в июне больше всех прогуливали заседания Верховной Рады.

В прошедшем месяце заседания парламента почти не посещали 15 народных депутатов. Среди них: сложивший депутатские полномочия певец Святослав Вакарчук, нардеп от группы “Воля народу” Степан Ивахив (не был ни на одном заседании), представители “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич (был зарегистрирован на одном заседании), Вадим Столар (два заседания), Юлия Левочкина (два заседания), Сергей Левочкин (два заседания) и Тарас Козак (одно заседание). Причины отсутствия депутатов на заседаниях ВР неизвестны.

Среди фракций высокие показатели посещения у депутатов “Европейской солидарности” и “Слуги народа”. В среднем на заседаниях парламента присутствовали 69% депутатов от этих политических сил.

Несколько ниже показатели у фракции “Голос” – в среднем 64% депутатов были зарегистрированы на заседаниях ВР. У нардепов “Батьківщини” показатель посещения находится на уровне 62%, у “Оппозиционной платформы – За жизнь” – 60%.

По данным КИУ, все девять пленарных заседаний Верховной Рады в июне посетили 298 народных депутатов.

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Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Kolmapäev, 1. juuli 2020

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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