 

Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, задержали и отправили в киевское СИЗО. Адвокат выразил недоумение

02.07.2020, 5:18, Новости дня

Бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Василий Ганыш, осужденный за совершение государственной измены, задержан и помещен в СИЗО. Об этом 1 июля сообщила в Telegram прокуратура АРК.

В 2018 году Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы. Ему вменяли способствование подрывной деятельности России на территории Украины путем участия в голосовании за российскую “конституцию Крыма”. 

“На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей и до этого момента безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в киевское СИЗО”, – сказано в сообщении прокуратуры.

Адвокат экс-депутата Андрей Руденко сказал в комментарии проекту “Крым.Реалии”, что его подзащитный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а прокуратура АРК решила самостоятельно привести в действие приговор суда. Руденко добавил, что решение по кассационной жалобе Ганыша на приговор ожидается в июле.

В марте 2015 года ГПУ объявила в розыск 76 бывших депутатов Верховного Совета Крыма. Ганыш был задержан 28 апреля 2015 года в пункте пропуска “Каланчак” в Херсонской области Службой безопасности Украины совместно с Государственной пограничной службой. Свою вину в госизмене обвиняемый отрицал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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