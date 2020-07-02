В Словении скандал из-за закупки защитных масок и ИВЛ привел к политическому кризису

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02.07.2020, 5:18, Новости дня

В Словении скандал из-за закупки защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких привел к политическому кризису. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В настоящее время местная полиция расследует закупки защитных средств от коронавируса.

Министр экономического развития и технологий страны Здравко Почивалшек накануне был задержан по подозрению в том, что оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов ИВЛ, несмотря на то, что они изготавливали продукцию неудовлетворительного качества.

Подавший в отставку глава МВД Словении Алеш Хойс назвал расследования “политически мотивированными” и заявил, что сам узнал о них только 30 июня.

Как отмечает издание, в мае и июне в Любляне неоднократно проходили массовые протестные акции с требованием отставки правительства. Изначально участники акций протестовали на велосипедах, а после ослабления карантинных ограничений митинги продолжились в пешей форме.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,5 млн человек, из них более 512 тыс. умерли, 5,3 млн выздоровели.

В Словении зафиксировали 1613 случаев инфицирования коронавирусом, 111 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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