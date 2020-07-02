Мнение: Требования историка Соколова

02.07.2020, 5:15, Разное

Историк Соколов убивший и расчленивший свою сожительницу потребовал от суда опубликовать содержание его личной переписки с убитой, которая по его мнению может изменить отношение к делу.

Хм, даже если и так и она его оскорбляла, это отнюдь не повод для убийства и расчленения.

Если все так плохо, то зачем же он тогда с ней продолжал жить и не предложил ей съехать куда-нибудь?

В общем, такая себе линия защиты.