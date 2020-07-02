 

Мнение: Наступает время хардкора!

02.07.2020, 5:11, Разное

Ну ладно, бог с ним, Азия есть Азия. Обнулятор обнулился, как обычно, при полном равнодушии народа – “не понимаем мы эти барские забавы-с”. Но теперь, видимо, и наступает самое интересное – а точнее, заканчивается период короткой искусственной “оттепели”, которую Путин из-за своего каприза втемяшил аккурат посреди нарастающих заморозков. Тем более, что он теперь как бы вправе сказать, что народ ему выдал полный карт-бланш.

Что нас ждет? Вот три наиболее вероятных события в России для предстоящих месяцев:

– обрушение рубля

– повторная и еще более изощренная карантинизация вместе с ударной “цифровизацией”

– чей-нибудь экономический крах.

По устоявшейся традиции, ждем приключений в августе – возможно, всех трех сразу.

Зачем это все будет нужно? Похоже, прежде всего потому, что Кремлю без всего этого не обойтись. Мировой кризис только нарастает, когда снова возникнет нормальный спрос на нефть и газ – неизвестно, плюс к этому у России есть и личные неприятности: ее активно выдавливают с самого важного для нее рынка – из Европы. С одной стороны – демпингует Саудовская Аравия, с другой – душат санкциями США. То есть перекрывается основной для нас крантик – с валютными поступлениями за нефть и газ.

Поэтому высока вероятность, что вспомнят и про ковид. Ухудшение жизни может ведь спровоцировать протесты, и тут карантин и “сидите дома” – идеальное средство. Какой тебе митинг, если у тебя просрочен пропуск на выход из дома? Не нравится – пожалуйте в обсерваторий, который даже внешне от КПЗ не отличается практически ничем. Можно будет даже совместить.

Ну и чей-то крах – тоже вопрос времени. Ставлю на какой-нибудь крупный банк. Экономическая активность в стране резко упала, валюта не поступает, люди стараются денег не тратить и сидят без работы – для банков ситуация аховая. Так что ждем-с.

Смешно думать, что “обнуление” что-то гарантирует режиму. На самом деле ценен выигрыш только в такой игре, в какой был возможен и проигрыш. Все остальное – просто онанизм. Это может быть субъективно приятно, но без женщины – это все не то.

Источник: Размышления вольного социолога



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