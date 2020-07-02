 

Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

02.07.2020, 5:08, Новости дня

Парламент Черногории проголосовал за закон об официальном партнерстве однополых пар, сообщило правительство страны.

Закон поддержала вся правящая коалиция – 42 депутата из 81. Коалицию возглавляет Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича.

Пятеро оппозиционеров проголосовали против. Остальные парламентарии не пришли на голосование, передает РИА «Новости».

Премьер Душко Маркович заявил, что сделан «большой шаг вперед в правильном направлении для черногорского общества, его демократической зрелости и процесса интеграции» в ЕС.

Он подчеркнул, что «равноправие и одинаковые права для всех – основа человеческих и европейских ценностей».

Маркович поблагодарил «ЛГБТИК-сообщество за диалог и вклад».

Глава правительства заверил, что в «европейской Черногории нет и не будет места для дискриминации по признаку сексуальной ориентации».

Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Кремль рассказал о телефонном разговоре Путина с Рахмоном

11.05 / Сенцов о годовщине своего ареста: Думаю о тех наших, кто до сих пор находится в плену у врага

18.04 / Площадка eBay запустит в России программу поддержки предпринимателей

01.05 / У Мадонны нашлись антитела, Шакира пожертвовала маски и ИВЛ

19.05 / Видео: Как глава офиса Зеленского изменил родине

29.04 / Эксперты рассказали, сочетание каких продуктов вызывает слабоумие

05.05 / Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных

27.06 / Двери храмов распахнулись на Кубани

16.06 / В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

23.05 / Бедные страны оказались наиболее уязвимы в пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска