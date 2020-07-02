И под каждым под кустом притаился избирком

02.07.2020, 5:06, Разное

Какие чувства вызывает «всенародное волеизъявление» у матерого наблюдателя?

После выборов 2011 года (Дума — Законодательное собрание) я не мог уснуть несколько дней. Мне мерещились быстрые пальчики председателя УИК Шарлотты, подменяющие бюллетени при подсчете. Я чувствовал себя ребенком, бесстыдно обманутым взрослыми. Гнев.

Это привело к поиску единомышленников, к желанию организовать наблюдение на следующих выборах. Я оказался не одинок. Так появилась организация «Наблюдатели Петербурга».

После президентских выборов 2012 года я чувствовал себя опустошенным: наше массовое и хорошо организованное наблюдение наткнулось на стену. Наших членов комиссий просто не пускали на участки, прикрываясь липовыми бумажками и смеясь в лицо.

Комиссии не выдавали никаких документов, игнорировали журналистов, наблюдателей и даже представителей кандидатов в президенты.

А неугодных выносили с участков в буквальном смысле слова — на стульях. Бессилие.

Муниципальные выборы 2014 года. В Екатерингофском округе собралась команда мечты. Полсотни наблюдателей на девять УИКов. Они самоотверженно бились. И победили. Но победу украли на досрочном голосовании. Отчаяние.

Дума и Заксобрание, 2016 год. Фееричная нарезка округов. Полный бардак с выдачей бюллетеней. Четыре вида голосования, кому какую бумажку давать… в комиссиях откровенно путались. Мутный омут. В результате чудесным образом «Единая Россия» усилила позиции. Уныние.

Голосование по поправкам в Конституцию. Выездной УИК в Карелии. Фото: instagram.com/romankaranyuk_2003_

Президентские выборы 2018 года. Все понятно. Поляна зачищена. Главный механизм — недопуск кандидатов. Из нового — сушка явки. Судя по документам, город опустел. Люди якобы уезжали голосовать в деревню, в глушь, в леса Псковской области.

Фальсифицируют скорее по инерции, а не ради результата. Чтобы не потерять навык.

Усталость.

Выборы-2019 (губернатор + муниципалы). Клоунада на городском уровне и отчаянная битва на местном. Опять украли победу в Екатерингофском округе. Но во многих местах удалось отстоять результаты. Шли суды, люди не сдавались. Надежда.

Я думал, меня сложно удивить. Но нынешнее голосование поразило в самое сердце.

Наверное, так говорят каждый раз при встрече с новой избирательной кампанией или девушкой, но такой у меня еще не было!

Ни гнева, ни возмущения. Ни принятия, ни торга. Восхищает все. И сами поправки как фиговый листок продления Путина. И то, каким извилистым путем шли к этому решению. И то, что под это «голосование» придумали отдельный закон, лишь бы не проводить референдум.

УИК в Бурятии. Фото: instagram.com/da.ri953/

И чехарда со временем проведения, рожденная в параноидальной борьбе между страхом инфекции и страхом провала голосования. И то, что якобы нет агитации за или против, а есть только «информирование». И то, что на участки вообще не допустили независимых наблюдателей. И то, что растянули это действо на шесть дней. И то, что уже и все последующие выборы предлагают проводить так же. И то, что голосование устроили во дворах и на детских площадках. «Лудить, паять, кастрюли-ведра чиним!» И еще, и еще, и еще… Смех.

УИК на пеньке. Автор и место неизвестны

Помните притчу про восточного деспота, несколько раз отправлявшего армию грабить город? И каждый раз он спрашивал, плачут ли горожане? Если плакали, армия шла в набег еще раз.

И только когда люди стали смеяться, правитель решил, что теперь у них уже нечего отнять.

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Мне могут возразить: вот пойдут смерти от ковида среди избирателей и членов комиссий, вот начнет работать этот удивительный основной документ, со всеми его внутренними противоречиями, вот напринимают под сурдинку еще каких-нибудь нелепых законов… И будет тебе не до смеха, Ваня. Да, тогда будет. Но пока смеюсь.

Саратов. Голосование на крыше гаража. Автор неизвестен

Ведь еще недавно невозможно было представить, что избирательная карусель из эвфемизма станет реальной железной конструкцией, на которой крутится ящик для голосования, как на фотографии, уже ставшей мемом. И если это не смешно, то что тогда? Хохот. Неудержимый.

Иван Квасов

сооснователь «Наблюдателей Петербурга»