 

Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена на выборах в США

02.07.2020, 4:30, Новости дня

Если Джозеф Байден станет президентом США, фондовый рынок рухнет, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трампа спросили, что он думает о предложении Байдена повысить ставки налогообложения для состоятельных предпринимателей и корпораций, учитывая высокий уровень безработицы в США, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.

Трамп ответил: «Рынки обрушатся». При этом он считает, что «индексы могут достичь рекордно высоких показателей в начале следующего года или даже раньше», имея в виду возможность своего переизбрания.

Президент сказал, что Байден собрался «поднять все налоги, чтобы увеличить расходы на чепуху и на то, что не срабатывает». По мнению Трампа, американцы не поддержат такое решение. 

Как сообщил Трамп, «демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги», но «это убьет рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места».

Он заявил, что в случае победы Байдена на выборах «фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет».

«Это будет бедствие», – приводит его слова РИА «Новости».



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