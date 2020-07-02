Рудьковский о российских тюрьмах: Самое страшное – это тюремный блок в институте Сербского. Карательная психиатрия – не выдумки

02.07.2020, 4:15, Новости дня

Среди всех российских тюрем самым страшным местом является тюремный блок исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Об этом в интервью изданию “Цензор.НЕТ”, которое опубликовано 1 июля, сказал бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, который отбывал наказание в РФ по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве.

В психиатрическом центре Рудьковский три недели находился на обследовании.

“Это место, где страх тебя не отпускает ни на минуту. Некоторым заключенным там дают различные препараты, уколы, питье, в том числе принудительно. Когда видишь, во что это превращает людей, – это настоящий шок. Я там даже воду боялся пить. Все рассказы про карательную психиатрию – не выдумки, я это видел своими глазами”, – утверждает бывший украинский чиновник.

Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске.

9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил украинца к двум годам колонии.

В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.