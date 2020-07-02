 

Мнение: Предварительные итоги голосования за поправки

02.07.2020, 4:10, Разное

Публикуют данные подсчета итогов голосования по поправкам в конституцию.

1. Явка составила чуть менее 65%. С учетом коронавируса достаточно приличная цифра, которая набралась за несколько дней голосования, очевидно, что если бы голосовали в один день, то явка была бы меньше, по Крыму куча народа проголосовала еще до 1 июля.
2. Публикуемые данные подсчета дают при подсчете 20% бюллетений от 69 до 72% "за" и порядка 26-28% "против". Плюс-минус несколько процентов в ту или иную сторону ситуацию принципиально не изменят. Завтра к утру подсчитают точно.

В общем, все маскимально в пределах ожидаемого. Интересно, кто-то удивился результату?
В очередной раз наглядно подтвердилось, что бойкоты на любых выборах не приводят ровным счетом ни к чему.
Впрочем, даже если бы все бойкотчики побежали голосовать, итоговый результат это не сильно бы изменило.

Источник: Colonel Cassad



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