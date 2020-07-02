Мнение: Казахстан – первый пошел

02.07.2020, 4:08, Разное

Казахи с 5 июля закрываются на уже повторный “карантин”. Один отсидели (причем ушли на него гораздо раньше РФ, еще в начале марта), теперь их загоняют по новой (типа – много заражаются).

Вообще-то всем уже должно быть понятно, что карантины – это такой новый политический инструмент, даже – оружие, очень удобное для борьбы с собственным населением. Ввел карантин – и хоп, никакой тебе протестной активности!

Похоже, в Казахстане режим зашатался, у “нового” президента ни харизмы, ни авторитета не хватает, экономическая ситуация аховая – с нефтью-то известно что творится, а Казахстан – еще большая “бензоколонка”, чем РФ, им кроме нефти вообще торговать нечем.

К тому ж там еще одна неприятность: Назарбай, видимо, собирался резко переориентироваться на Китай – не зря назначил “преемником” бывшего своего посла в Китае. Китай, типа, мощнее и сильнее как союзник (чем РФ), он-то всегда поможет… А у Китая сейчас своих неприятностей выше крыши – одна торговая война с США чего стоит. Плюс свой кризис из-за мировой “пандемии”. Ему сейчас явно не до крохотных “союзничков” типа казахов.

В итоге там ничего умнее не придумали, чем попробовать опять всех загнать на карантин – можно и все сборища запретить, и людей запугать, чтоб не вздумали на улицу выходить.

Самое простое объяснение, которое первым приходит в голову. Ну не из-за ковида же, прости господи. Ковид – это теперь будет очень удобная отмазка на все подобные случаи. Чуть что – сразу всех на карантин! А прогрессивные блогеры всегда поддержат – “правильно, товарищи! Надо было еще раньше – страшный ковид наступает!”