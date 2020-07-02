В Ричмонде, штат Вирджиния, демонтировали памятник генералу Конфедерации Джексону

02.07.2020, 4:06, Новости дня

Статуя генерала армии Конфедерации южных штатов Томаса Джонатана Джексона, известного также под прозвищем «Каменная стена» (Stonewall), была снесена в среду по решению мэра Ричмонда, столицы штата Вирджиния. Бригады рабочих при помощи гигантского строительного крана сняли внушительную конную статую с бетонного пьедестала, расположенного на Монумент-Авеню в Ричмонде, который во время Гражданской войны 1861-1865 гг. являлся столицей Южных штатов. Это случилось всего несколько часов спустя после того, как мэр города Левар Стоуни отдал распоряжение о сносе всех памятников героям Конфедерации, установленных в городе.

Левар Стоуни издал постановление через несколько недель после того, как губернатор штата Вирджиния Ральф Нортхэм приказал демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, находящийся на земле, принадлежащей штату. Процесс сноса статуи был приостановлен в ожидании завершения нескольких судебных процессов, инициированных противниками этого решения.

Памятники героям Конфедерации южных штатов были установлены спустя десятилетия после окончания Гражданской войны, в эпоху Джима Кроу. Первый памятник генералу Роберту Ли был возведен в Ричмонде в 1890 году. В среду снос статуи Джексона приветствовала толпа из нескольких сотен человек, собравшихся посмотреть на демонтаж памятника. Грузовики с оборудованием для сноса также были замечены сегодня у других памятников конфедератам в Ричмонде. На муниципальных землях установлены более десяти таких памятников, включая статую еще одного генерала Конфедерации – Джеба Стюарта.

Мэр Ричмонда заявил в среду, что демонтаж всех монументов займет несколько дней. Левар Стоуни попросил рабочих поторопиться, объяснив это тем, что участники протестов уже снесли самостоятельно несколько памятников конфедератам. Глава города высказал обеспокоенность тем, что при стихийном сносе гигантских статуй могут пострадать люди.

Стоуни расценил неспособность властей штат снести памятники как «серьезную и растущую угрозу общественной безопасности».

Протесты в Ричмонде, участники которых требуют, в том числе, сноса памятников и героям Конфедерации, продолжаются уже более месяца.

По словам Стоуни, властям штата уже «давно пора» было ликвидировать памятники, чтобы послать ясный сигнал о том, что Ричмонд, бывшая столица Конфедерации, больше не является местом, где увековечены символы угнетения темнокожих и превосходства белой расы.

В среду в Вирджинии вступил в силу новый закон, предоставляющий властям Ричмонда контроль над памятниками, установленными в столице штата. Закон предусматривает и процесс сноса статуй, который должен занимать не менее 60 дней. Однако в среду утром Стоуни воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы отдать приказ о сносе памятников, не дожидаясь голосования в Городском совете, которое должно было состояться в четверг.

«Сегодня у меня есть возможность сделать это, используя чрезвычайные полномочия, – заявил мэр города, – Я думаю, что мы должны действовать сегодня». Бригады рабочих прибыли к статуе Джексона уже примерно через час после этого заявления.

Во время заседания в среду большинство членов Горсовета поддержали снос памятников, однако несколько депутатов призвали к соблюдению надлежащего правового процесса при реализации этого решения.

Мэр города и несколько членов Городского совета заявили, что они обеспокоены тем, что статуи стали «угрозой общественной безопасности» в результате нескольких недель протестов, начавшихся после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе: в прошлом месяце один человек получил серьезные травмы, когда демонстранты самолично пытались снести статую еще одного из героев Конфедерации в Портсмуте, штат Вирджиния.