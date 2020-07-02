VOAэкспресс 1 июля 2020

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02.07.2020, 4:06, Новости дня

Голосование

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам в Конституцию страны.

Голосование проходило на фоне различных эксцессов и протестных акций. Так, в Санкт-Петербурге на избирательном участке сломали руку журналисту Давиду Френкелю.

В подмосковных Химках, по данным «Радио Свобода», члена участкового избиркома с правом решающего голоса Юрия Коростелева двое неизвестных силой усадили в машину и возили по городу, требуя не появляться 1 июля в избирательной комиссии.

На Красной площади в Москве восемь активистов выложили своими телами цифру 2036 – символическую дату, до которой Владимир Путин в принципе может оставаться главой государства после обнуления его президентских сроков согласно поправкам к Конституции.

Лотерея грин-карт

Остались без американской мечты: половина победителей лотереи грин-карт может не получить иммиграционные визы. Причина – решение президента Трампа продлить ограничение по выдаче рабочих виз и грин-карт до конца года. У победителей прошлогодней лотереи есть время до конца сентября, чтобы пройти собеседование в посольстве. Но интервью перестали назначать еще в апреле и не возобновят до января 2021.

ОНА

«Голос Америки» продолжает рубрику «Она». В новом выпуске – история Дарьи, которая приехала в Америку, чтобы научиться летать. Но когда родился сын, перед начинающим пилотом встал выбор между призванием и семьей

Протесты у посольства РФ в Вашингоне

«Единственная цель поправок – цементирование Путина в Кремле». «Голос Америки» поговорил с участниками протестов у посольства России в Вашингтоне

  • Русская служба «Голоса Америки»

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