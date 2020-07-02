Не так обнулились

02.07.2020, 4:05, Разное

Десять тезисов о политических итогах голосования по поправкам.

Предсказывать итоги голосования с точностью до 5% можно было еще на старте кампании: многие эксперты говорили, что будет 60-65% явки при 75% голосах «за».

Легкость предсказания определена крайне примитивной конфигурацией плебисцита, в ходе которого обществу предложено расколоться по вопросу нашего общего будущего и обозначить стартовые позиции для дальнейшей политической борьбы.

Итоги раскола оказались крайне неудачными для Кремля: четверть избирателей, явившихся на участки, обозначили свое деятельное нежелание поддерживать status quo. Если бы не прямой приказ Путина проводить такое голосование, в его аппарате отказались бы от этой идеи и готовились бы к 2024 году.

Формальная победа «обнуления» обеспечена беспрецедентной принудительной мобилизацией через рабочие места, растянутым на неделю досрочным голосованием, «чеченской» явкой на электронном голосовании, отсутствием наблюдателей, массированным «информированием за» и косвенным подкупом голосующих через «розыгрыши ценных призов». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Банальность зла. Почему врачи-герои, бесстрашные спасатели и опытные педагоги послушно идут голосовать по приказу начальства? Объясняет антрополог

Такая победа не обеспечивает новой Конституции легитимности, и скорее ставит под сомнение нынешний порядок вещей — причем сомневаться в нем могут как миллионы проголосовавших против, так и представители российской элиты. Вместо обнуления президентских сроков запущен процесс обнуления доверия к Кремлю.

В результате такого обнуления беспокойство элит о будущем своих состояний и ренты в РФ резко усилится, а количество конфликтов вокруг Кремля вырастет. Апеллировать к «путинскому большинству» и фигуре сильного президента для разрешения таких конфликтов станет труднее, поскольку за прошедшую неделю все могли видеть, за счет чего это большинство собирается и как быстро оно в случае чего разбежится.

Выборы всех уровней теперь будут представлять для властей неразрешимую проблему, поэтому уже в сентябре они будут проходить «по-новому», то есть примерно так же, как нынешнее голосование — предельно грязно, «досрочно-электронно» и без малейшего намека на альтернативных кандидатов. Власти откажутся от борьбы за легитимность на подобных выборах, их будет волновать только минимальное соблюдение процедуры, что-то вроде системы вынесения приговоров в российских судах.

В результате политический кризис продолжит развиваться, поскольку у жителей не останется даже косметической возможности выражать свое отношение к происходящему в стране. Ключевым фактором кризиса станет фактическое поражение Кремля на голосовании в крупных городах — по данным независимых экзит-полов.

Сделав ошибочную ставку на народную любовь в разгар эпидемии, в Кремле проиграли, и единственными его реальными союзниками теперь останутся силовики. Это значит, что политическая охота на ведьм будет расширена — как в отношении активистов, так и в отношении недостаточно лояльных для новых условий представителей элит. Цениться будут лишь «верные солдаты» — такие, как Бортников и Кадыров, их влияние вырастет. С большой долей вероятности до конца года будут предприняты попытки свернуть в стране остатки независимых медиа, НКО и политических организаций.

Стратегия оппозиции на электоральное участие в рамках «умного голосования» будет аннулирована, поскольку власти больше не нуждаются даже в имитации конкурентных выборов, и понимают, что не могут выигрывать такие выборы.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политикиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Смотрящие по вызову. Международными экспертами на обнулении стали неонацист, подчиненный Киселева, ненавистник беженцев, сепаратист и автор селфи с Кадыровым