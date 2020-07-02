Мнение: Новые глубины

02.07.2020, 3:59, Разное

Обнуление обнулением, но все остальное остается по-прежнему. Газовая катастрофа в том числе. В первом квартале поставки газа в Европу упали на 25 процентов, а на отдельных направлениях, скажем, в Турцию, падение буквально зашкаливает – в марте на турецкий рынок поставлено на 70% меньше газа, чем за аналогичный период прошлого года. И это при том, что три последние года Турция закупает с каждым годом все меньше российского газа, заменяя его поставками из Азербайджана и СПГ. Газпром уже опустился на второе место на турецком рынке и полным ходом готовится штурмовать новые глубины.

Юмор турецкой ситуации в том, что гипер-проект Турецкого потока после того, как Кремль с треском проиграл в 2015 году войну в Сирии (где он, конечно, воевал не с террористами, а именно с Турцией, причем война с ней оказалась предельно скоротечной и провальной), в общем, Турция смогла "дожать" Кремль и отказалась от навязанных четырех труб. И Турецкий поток о двух трубах автоматически стал убыточным проектом при любом, даже 100% заполнении. Тем более, что в качестве репараций за поражение Кремль согласился поставлять на турецкий рынок газ со скидкой до 10%. То есть, нерентабельная труба Потока, которая поставляет газ на внутренний турецкий рынок, стала нерентабельнее еще на 10% – но за поражение в войне всегда платит побежденный, так уж заведено. Но даже этого туркам показалось мало, и они с 2018 года начали планомерно снижать долю Газпрома на своем рынке. При этом с Турцией по-прежнему в контракте прописана схема "бери или плати", но турки не платят и совершенно не намерены платить за невыбранные ими объемы газа. И у Газпрома ни малейших претензий на этот счет нет. Дело житейское.

Так или иначе, но выясняется, что ни Турецкий поток, ни Северный поток-2 оказываются попросту не нужны – Европа не закупает столько газа. Более того, даже "старые" маршруты заполняются теперь газпромовским газом чуть более чем наполовину. 150 миллиардов долларов улетели в трубу двух Потоков. А ведь есть еще Сила Сибири с практически такой же эффективностью, а на подходе Сила Сибири-2.

Это, кстати, ответ на вопрос – куда Путин с дружками умудрился деть триллионы долларов, полученные страной в "тучные годы" больших цен на нефть. А вот туда и дел – в никуда. Что-то, конечно, украли, и по всей видимости, очень не мало. Но на всевозможные супер-проекты неизвестного назначения ушло тоже крайне немало. Что характерно – для страны все эти мега-траты ничего не принесли. Утешает только одно – часть профуканного все-таки осело в структурах друзей Путина, которые (так получилось) все были задействованы с этих проектах в качестве подрядчиков.

Понятно, что рационально тратить деньги нам мешала старая и негодная конституция. Именно она виновата в том, что примерно 5 триллионов долларов сверхдоходов середины нулевых исчезли в никуда, оставив в стране разруху, мертвое здравоохранение, 70 процентов реальной бедности и прочие прекрасные образцы хозяйствования воров и бандитов. Но теперь-то, с новой конституцией и обновленным президентом, все, конечно, будет совершенно по-другому.