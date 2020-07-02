Мнение: О похмелье принятых поправок

02.07.2020, 3:20, Разное



Пока в Администрации президента России откупоривают шампанское, чтобы отпраздновать очередной сокрушительный успех, самое время понять, что же будет дальше.

Да, ловкостью рук и раздачей плюшек, агитацией и пропагандой контрольные цифры выполнены и перевыполнены. Явка 65+ процентов, минимум три четверти за, все регионы так или иначе поддержали изменения, а самым протестным стала не вечно недовольная Москва, а неожиданно… Якутия. Но и там искомая половина конформистов худо-бедно набралась.

Можно констатировать, что Владимир Путин получил всё, что хотел. И даже больше. Как он отблагодарит своих верноподданных?

Вот чего можно ожидать уже в ближайшие дни и месяцы.

нарастающий дефицит #бюджет­а, который будет покрываться всё теми же известными способами: девальвацией, денежной эмиссией, усилением налогового администрирования, введением новых квазиналогов и ростом ставок существующих, приватизацией всего и вся без оглядки на завтрашний день;

дальнейшее сокращение поступлений от экспорта углеводородов, причём независимо от цены: в июле провал по экспорту нефти планируется в размере 42% год к году, в I квартале спад поставок природного газа в Европу составил 25% – и это всё ещё цветочки ;

год к году, в I квартале спад поставок природного газа в Европу составил – и это всё ещё ; новые неэффективные траты из скудеющей казны: амбициозные нацпроекты без какой-либо отдачи, «золотые» дороги, закупка оборудования по баснословным ценам;

нацпроекты без какой-либо отдачи, «золотые» дороги, закупка оборудования по баснословным ценам; снижение процентов по депозитам и трудности с получением кредитов по пропорционально низким ставкам: выдавать #деньги практически некому и не подо что (в смысле залогов – А.Н.);

ставкам: выдавать #деньги практически некому и не подо что (в смысле залогов – А.Н.); существенное ухудшение предпринимательского климата, последовательная отмена прежних обещаний бизнесменам, привлечение силовых органов для сведения счетов с конкурентами;

перспектива введения новых санкций (уже анонсированные меры за попытку достроить «Северный поток-2», а также новое дело запрещённого в РФ «Талибан»);

рост социального недовольства, тушить которое деньгами возможности уже нет, да и незачем: силовики справятся;

справятся; психоэмоциональный фактор усталости от власти и возрастное ухудшение физического самочувствия.

Трудно не согласиться с процитированным выше #прогноз­ом профессора-экономиста Никиты @antiskrepa Кричевского, опубликованном в Телеграм. В сухом остатке – продолжится плавное сползание России в третий мир, откуда она за 20 лет не сумела выбраться ни экономически, ни ментально.

Сложно сказать, насколько изменился бы этот сценарий в случае выраженного протестного настроя электората. Скорее всего, даже при отказе населения поддержать путинские поправки, текущий курс правящей элиты остался бы в целом прежним, антинародным. Изменения претерпели бы разве что способы его цементирования на средне- и долгосрочную перспективу. Вместо модели царя появился бы какой-нибудь иной способ придать правлению Владимира Путина вечный статус, формальный или неформальный. Через аншлюс Беларуси, например. Или через модернизацию подконтрольным Кремлю парламентом, например, полномочий и статуса Совбеза – вполне конституционного органа. Достаточно было бы просто изменить соответствующий закон.

Но случилось то, что случилось. Возможно, это избавило россиян от каких-то бед и напастей, ибо трудно предсказать не решился ли бы стареющий патриарх на какую-нибудь новую авантюру сродни крымской. С другой стороны, совершенно точно известно, сего не произойдёт. На лучшую жизнь что при президенте, что при монархе рассчитывать точно не приходится абсолютному большинству людей.

Пора всем вспоминать главные строки «Интернационала» про никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой?