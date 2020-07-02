 

“Ростов” вырвал ничью в игре с “Краснодаром” благодаря голу на 101-й минуте

02.07.2020, 3:10, Новости дня

Футболисты "Ростова" в матче 25-го тура российской премьер-лиги сыграли вничью с командой "Краснодара". Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1.

У гостей на 13-й минуте отличился шведский нападающий Маркус Берг, которому ассистировал соотечественник Кристофер Ольссон, а у хозяев поля забил Ивелин Попов, реализовавший пенальти на 11-й минуте компенсированного времени.

Арбитр Виталий Мешков несколько раз во второй половине матча обращался за помощь к VAR, включая эпизод с пенальти. В итоге свисток об окончании встречи прозвучал лишь на 110-й минуте.

"Краснодар" с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре "быки" 5 июля примут петербургский "Зенит", а "желто-синие" днем ранее на выезде сыграют с "Крыльями Советов".



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