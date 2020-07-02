Глава ЦИК: поправки к Конституции поддержали более 74 процентов россиян

02.07.2020, 3:10, Новости дня

По предварительным данным, общая явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 65 процентов, заявил председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в среду вечером после завершения голосования на всей территории страны. Она добавила, что окончательная явка будет озвучена после обработки протоколов.

Памфилова заявил также, что, по информации примерно на 21:30 московского времени, обработаны 30 процентов протоколов, поправки в Конституцию поддержали более 74 процентов голосовавших, против высказались 25 процентов.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, пока нет. По словам Памфиловой, ЦИК знает о четырех случаев, когда бюллетени могут признать недействительными.

"Это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней участников, которые определяет результаты голосования", — сказала она. При этом глава ЦИК отметила, что результаты пересчета голосов на отдельных участках не повлияют на результаты выборов в целом.

Она также заверила, что, сколько бы раз нарушители на голосовании по вопросу поправок в Конституцию не пытались проголосовать, "ни один из двойников не проскочит". "Все будут выявлены и переданы в соответствующие службы", — заверила она.

Памфилова заявил также о положительном опыте дистанционного голосования, которое проводилось в Москве и Нижнем Новгороде. По ее словам, в ЦИК обращались люди из других регионов, которые просили дать им такую же возможности. "То есть это нам общенародное задание, наказ такой, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности", — сказала председатель ЦИК.

Памфилова поблагодарила журналистов, общественных наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов, членов избиркомов, а также всех россиян за участие в голосовании. Всего, по ее данным, для освещения процесса голосования было аккредитовано 2429 СМИ и более 11 тысяч журналистов. Глава ЦИК также выразила благодарность россиянам за их гражданский долг.

Брифинг Эллы Памфиловой транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.