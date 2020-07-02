 

Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится. В сутки будет заражаться от 2 тыс. человек – прогноз НАН

02.07.2020, 3:06, Новости дня

К 3 июля эпидемия COVID-19 в Украине замедлится по сравнению с предыдущей неделей. Численность новых заражений будет колебаться между 900 и 1400, количество смертей будет в пределах 14–18 случаев в сутки, об этом рассказал 1 июля вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний сайту “Обозреватель”.

Больше всего больных будут фиксировать во Львовской, Закарпатской, Ровенской, Одесской областях и в Киеве. При сохранении текущей тенденции в конце июля суточное количество новых инфекций может превысить 2 тыс., отметил ученый.

Он подчеркнул, что эти прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестирования и решения по изменению карантина. 

“Статистика по Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества новых инфицированных в день, но при этом темпы развития эпидемии снизились по сравнению с предыдущей неделей. Львовщина и Закарпатье показали значительно лучшую динамику, чем ожидалось, но они все равно в лидерах по темпам распространения инфекции. Причина – увеличение контактов населения”, – считает Загородний.

По его словам, в июне возросла доля инфицированных, у которых не было симптомов на момент обращения, их количество составило около 60%. Уменьшается численность новых инфицированных, нуждающихся в госпитализации, – их около 20%.

Также ученый отметил, что среди новых инфицированных возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшение количества смертей.

По данным на 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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