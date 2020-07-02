За недостатки в подборе кадров. Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА

02.07.2020, 3:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор руководителю Сумской областной госадминистрации Роману Грищенко, информацию об этом опубликовал сайт Офиса президента 1 июля.

Грищенко будет привлечен к ответственности за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций, отмечено в указе №261/2020 президента Украины.

1 июля Зеленский назначил глав двух районных государственных администраций Сумской области: Виталия Бурбику – руководителем Сумской РГА, Сергея Савченко – руководителем Путивльской РГА. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

11 марта Зеленский назначил председателем Сумской ОГА Романа Грищенко. До этого он работал военным прокурором Харьковского гарнизона.