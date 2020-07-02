Мнение: В интересах расового исцеления

02.07.2020, 3:05, Разное

В Ричмонде была демонтирована статуя "Стоунуоллу" Джексону (один из самых известных памятников Конфедерации, который пытались снести несколько лет). В середине июня местный суд запретил сносить этот памятник, но мэр Ричмонда задействовал чрезвычайные полномочия и выпустил распоряжение убрать вообще все памятники связанные с Конфедерацией в ее бывшей столице в интересах "расового исцеления".

Также сегодня в различных городах США были сняты еще несколько статуй связанных с Конфедерацией.

Конфедератопад счастливо продолжает катиться по США, но как уже можно было заметить, процесс затрагиывает на только Конфедерацию.