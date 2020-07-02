ВОЗ: пандемия COVID-19 усиливается во всем мире

02.07.2020, 3:00, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения в среду предупредила о том, что пандемия COVID-19 продолжает усиливаться во всем мире, и государства должны использовать комплексный подход, чтобы взять пандемию под контроль.

Генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на прошлой неделе во всем мире ежедневно регистрировалось более 160 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По словам главы ВОЗ, 60% всех случаев заражения с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано в прошлом месяце. Гебрейсус подчеркнул, что странам, которые использовали «комплексный» подход к вирусу, задействуя все имеющиеся в их распоряжении инструменты и ресурсы, удалось взять вирус под контроль с большим успехом.

Тедрос призвал власти мировых государств «находить, изолировать, проверять и заботиться о каждом случае; отслеживать и изолировать каждый контакт; оснащать и обучать работников здравоохранения, а также обучать и расширять возможности населения по защите» от коронавируса.

По словам главы ВОЗ, один из уроков этой пандемии заключается в том, что «независимо от ситуации, ее можно изменить [к лучшему]». Он добавил, что, хотя пандемия COVID-19 является научной проблемой, она также является проверкой характера.

«Мы должны действовать в интересах глобальной солидарности и всего человечества в целом. Мы несем общую ответственность за то, чтобы обеспечить инструментами защиты всех людей, в особенности тех, кто подвергается наибольшему риску», – добавил Тедрос.

По данным Центра исследований коронавируса Университета Джонса Хопкинса, во всем мире на сегодняшний день коронавирусом заразились более 10,5 миллионов человек, из них свыше 510 тысяч скончались.