За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

02.07.2020, 2:56, Разное

Это данные после обработки более 50% протоколов.

В Центральной избирательной комиссии обработали уже 55% протоколов. За изменение Конституции высказались 76,60% проголосовавших, против — 22,57%.

В ЦИК прокомментировали и необычные результаты в Коми. В республике после обработки 5,2% протоколов сообщили, что почти 70% проголосовавших высказались против поправок. Позже ЦИК заявил, что это «техническая ошибка». Оказалось, что все было наоборот: за изменение Основного закона проголосовало большинство жителей Коми, а 29,93% участников плебисцита выступают против них.

В Ненецком округе обработали 87% протоколов. В регионе разница между проголосовавшими за и против очень небольшая. При этом противников изменения Основного закона больше: 53,37% избирателей не хотят менять Конституцию, а 45,72% проголосовали за внесение поправок.

В Якутии обработали все протоколы: за высказались 58,34% участников плебисцита, против — 40,65%. Ранее итоги голосования уже подвели на Чукотке, Камчатке, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В Москве и Нижегородской области пока известны лишь результаты электронного голосования: свой голос за изменение Конституции отдали 62,33% жителей столицы, а 37,67% проголосовали против. В Нижегородской области в ходе интернет-голосования за поправки высказались 59,69%, а против — 40,31%.

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В 29 российских регионах явка на голосовании по поправкам была выше, чем во время выборов президента в 2018 году, посчитали «Открытые медиа» Самый высокий показатель у Башкирии, где явка превысила 86,85% (на 11% больше, чем в 2018 году).