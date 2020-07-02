 

За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

02.07.2020, 2:56, Разное

Это данные после обработки более 50% протоколов.

В Центральной избирательной комиссии обработали уже 55% протоколов. За изменение Конституции высказались 76,60% проголосовавших, против — 22,57%.

В ЦИК прокомментировали и необычные результаты в Коми. В республике после обработки 5,2% протоколов сообщили, что почти 70% проголосовавших высказались против поправок. Позже ЦИК заявил, что это «техническая ошибка». Оказалось, что все было наоборот: за изменение Основного закона проголосовало большинство жителей Коми, а 29,93% участников плебисцита выступают против них.

В Ненецком округе обработали 87% протоколов. В регионе разница между проголосовавшими за и против очень небольшая. При этом противников изменения Основного закона больше: 53,37% избирателей не хотят менять Конституцию, а 45,72% проголосовали за внесение поправок.

В Якутии обработали все протоколы: за высказались 58,34% участников плебисцита, против — 40,65%. Ранее итоги голосования уже подвели на Чукотке, Камчатке, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В Москве и Нижегородской области пока известны лишь результаты электронного голосования: свой голос за изменение Конституции отдали 62,33% жителей столицы, а 37,67% проголосовали против. В Нижегородской области в ходе интернет-голосования за поправки высказались 59,69%, а против — 40,31%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Обнуление» онлайн. Последний день голосования по поправкам к Конституции

В 29 российских регионах явка на голосовании по поправкам была выше, чем во время выборов президента в 2018 году, посчитали «Открытые медиа» Самый высокий показатель у Башкирии, где явка превысила 86,85% (на 11% больше, чем в 2018 году).

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Амнистии не будет…

04.05 / Go Bananas: новый клип группы Little Big бьет рекорды по просмотрам

08.06 / Скандалы: Битва за Севастополь

28.04 / Светлана Лобода сняла ультраоригинальное домашнее видео со своими дочками

14.05 / Китайская ракета, угрожавшая Лос-Анджелесу и Нью-Йорку, рухнула в Атлантику

24.06 / Мнение: Стрельба в мёртвое тело

27.04 / В РФ автомобилистов смогут штрафовать за сломанную сигнализацию

21.04 / Прогноз положительный: эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

18.05 / Мнение: Плохому игроку команда мешает

23.05 / Освобождение памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска