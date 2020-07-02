 

Доказана опасность редактирования гена эмбрионов человека

02.07.2020, 2:20, Новости дня

Во время проведения трех научных работ специалистами была доказана опасность редактирования гена эмбрионов человека. Опасения ученых усилились, когда они получили результаты исследования, которые демонстрируют огромные делекции ДНК.

Во время экспериментов ученые использовали стандартный метод внесения изменений в гены типа CRISPR-Cas9. Такой способ помог специалистам увидеть изменения в геноме. Обнаружилось, что риск редактирования соответствующих элементов до этого момента был существенно недооценен.

Во время предыдущих исследований ученые обнаружили, что этот инструмент не может распознавать мутации генов, которые происходят далеко от непосредственной цели. При использовании стандартных методов оценки соседние изменения, которые были зафиксированы во время последних научных работ, могут быть пропущены.



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