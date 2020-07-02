У китовой акулы на глазах были обнаружены зубы

02.07.2020, 2:20, Новости дня

Китовая акула считается самой большой в мире, ее размеры могут достигать до 20 метров в длину. Стало известно, что ученые обнаружили на глазах у китовой акулы зубы.

Если присмотреться к китовой акуле ближе, можно заметить, что ее глаза покрыты зубами. Обнаруженное явление ученые называют «дермальными зубчиками». Дермальные зубчики представляют из себя крошечные структуры, которые по внешнему виду напоминают чешуйки, но являются зубами. Грубая кожа акулы, напоминающая наждачную бумагу, состоит из дермальных зубчиков. Такие кожные зубчики помогают уменьшить трение в воде и позволяют акулам быстрее плавать.

По словам ученых, зубчики на глазных яблоках являются новым механизмом для защиты глаз у позвоночных. Кроме этого исследователи обнаружили, что китовые акулы обладают уникальной способностью втягивать глазное яблоко в глазницу.