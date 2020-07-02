В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

02.07.2020, 2:08, Новости дня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против РФ за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

Пелоси призвала «ввести санкции» и «сделать это незамедлительно», передает ТАСС со ссылкой на MSNBC.

Она обвинила главу американского государства Дональда Трампа в том, что президент «пренебрег своим долгом» и не предпринял мер по защите американских военных. Пелоси утверждает, что Трамп знал о существующих подозрениях.

Напомним, издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Трамп заявил, что ему никто не сообщал об этом. Он считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии.

Российский МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» РФ с талибами.