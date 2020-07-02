Признаны недействительными результаты голосования на одном из участков Москвы

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02.07.2020, 2:05, Новости дня

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что ТИК московского района Раменки приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней в КОИБ.

Просмотр записи камер видеонаблюдения подтвердил нарушение порядка голосования и подсчета голосов. В Мосгоризбиркоме подтвердили эту информацию и сообщили, что на данном участке приостановлен подсчет голосов на данном участке, передает РИА Новости.

В видеонаблюдении принимала участие муниципальный депутат района Щукино Анастасия Брюханова, которая и заявил о вбросе бюллетеней на своей странице в соцсети.



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