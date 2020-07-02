“Украинские военные готовы к сопротивлению”. Резников прокомментировал вероятность вторжения РФ в Херсонскую область

02.07.2020, 2:02, Новости дня

Украина готова оказать сопротивление, если произойдет вторжение российских войск в Херсонскую область, об этом 1 июля в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УНН.

“Украинские военные готовы к сопротивлению в случае, если произойдет нарушение линии соприкосновения, которая сегодня есть в Херсонской области. Для всего цивилизованного мира это будет признаком грубого нарушения любых существующих сегодня балансов, которые есть в мире”, – отметил Резников.

По его словам, от публичной позиции партнеров Украины будет зависеть поведение Российской Федерации.

В ближайшей перспективе Россия может активизировать своей военный потенциал против Украины, об этом 29 июня заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его информации, Россия может прибегать к таким действиям по нескольким причинам, например, из-за недовольства результатами голосования о внесении изменений в конституцию РФ и связанной с этим внутренней нестабильностью, а также из-за нехватки воды в Крыму.

Между Украиной и Россией седьмой год продолжается конфликт. Весной 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение его к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но как сообщили “Крым.Реалии” эксперты, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что во время военных учений “Кавказ-2020” в сентябре 2020 года РФ может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы решить проблему с поставкой воды в Крым.