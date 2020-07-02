 

Украина на борьбу с COVID-19 потратила 19 млрд грн – Шмыгаль

02.07.2020, 2:02, Новости дня

1 июля на заседании правительства Украины был заслушан отчет министра финансов Сергея Марченко об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации, на 1 июля, в соответствии с принятыми постановлениями правительства, были распределены 19 млрд грн:

9 млрд грн направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них: 4,7 млрд грн – для выплаты помощи по частичной безработице; 4,3 млрд грн – на помощь по безработице;
3 млрд грн предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них: 650 млн грн – лабораторным подразделениям Министерства здравоохранения Украины; 2,3 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и экстренную медицинскую помощь.
2,5 млрд грн предусмотрено на помощь Фонда социального страхования;
1,7 млрд грн – на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;
2,7 млрд грн – на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
100 млн грн предусмотрено для приобретения аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
23,7 млн грн – на финансирование мер по предотвращению распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;
52,5 млн грн – для возврата средств участникам пробного ВНО.

По данным премьер-министра, предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн:

35 млрд грн направят на ремонт и реконструкцию дорог;
7,8 млрд грн – на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающим жизнедеятельность населения;
2,9 млрд грн – на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

На засіданні Уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить…

Posted by Денис Шмигаль on Kolmapäev, 1. juuli 2020

По данным на 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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