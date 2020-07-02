Гомофобия, монашество, национализм

02.07.2020, 1:53, Разное

В Польше завершился первый тур выборов президента. Кто борется за голоса выбывших кандидатов?

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил 43% голосов в первом туре польских президентских выборов 28 июня. Его соперником во втором туре, который состоится 12 июля, будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Их шансы на победу примерно равны

По данным, собранным на 99% участков, Анджей Дуда (выдвиженец правящей правоконсервативной партии «Право и Справедливость») получил 43,67% голосов, а его главный соперник 48-летний Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную «Гражданскую платформу», — 30,34%. Явка при этом составила рекордные 64,4%. За последние 30 лет более высокая явка была лишь однажды — в первом туре президентских выборов 1995 года.

Водораздел между сторонниками Дуды и Тшасковского в первом туре четко проходил по линии «деревня — крупный город»: Анджей Дуда получил самые высокие результаты в населенных пунктах с населением 5 тыс. жителей и меньше, а Рафал Тшасковский — в городах от 500 тыс. жителей и больше. Еще одна линия разделения — уровень образования. По данным социологической службы Ipsos, среди избирателей с высшим образованием 41% голосовали за главного оппозиционного кандидата и лишь 25% — за действующего президента. Среди тех, кто окончил только среднюю школу и не получил высшего образования, 41% поддержали Анджея Дуду, а 29% — Рафала Тшасковского.

Анджей Дуда. Фото: EPA

Портрет типичного сторонника действующего президента во многом совпадает с портретом лояльного зрителя общественного телевидения Польши, которое большую часть времени посвящало поддержке действующего президента. Популярны были также нападки на «Гражданскую платформу» и Рафала Тшасковского:

его обвиняли в излишней склонности к защите прав ЛГБТ, в желании «раздать» евреям миллиарды польских злотых,

а также в несостоятельности как мэра Варшавы, а в прошлом министра инфраструктуры в экономических и социальных вопросах.

В первых выступлениях после оглашения результатов воскресного голосования именно экономика и социальная сфера доминируют в выступлениях Анджея Дуды. «Напомните избирателям, голосующим за «Гражданскую платформу», что за время ее правления им повысили пенсионный возраст, у них забрали средства из инвестиционных пенсионных фондов, довели до упадка верфи и чуть не обанкротили авиакомпанию LOT», — предлагал действующий президент во время выступления 29 июня.

Тшасковский же выбрал стратегию поддержки местного самоуправления и сильной президентуры: «Правительство хочет воевать с местными властями. Мы этого не допустим. Стране нужен президент, который будет не только следить за действиями правительства, но и заставлять его действовать правильно. Нет ничего хуже монополии власти».

Рафал Тшасковский. Фото: EPA

Чтобы быть уверенным в победе во втором туре, кандидат от оппозиции должен завоевать симпатии дополнительно хотя бы 2,5 миллионов, а лучше — 3 млн поляков. Борьба идет за избирателей Шимона Холовни (13,85% в первом туре), Кшиштофа Босака (6,75%), а также еще семи кандидатов, набравших менее 3% голосов каждый. Кшиштоф Босак представляет интересы ультраправых радикальных политических сил, объединенных в партию «Конфедерация «Свобода и независимость». Как и Анджей Дуда (которого эксперты считают лишь проводником политики лидера «ПиС» Ярослава Качиньского), это не до конца самостоятельный политик. Лидером партии является евродепутат Януш Корвин-Микке, скандально известный своими высказываниями по поводу женщин, национальных и других меньшинств и инвалидов. Среди постулатов партии — отмена подоходного налога и акциза на бензин, «защита детей и молодежи от гомосексуальной пропаганды», нейтралитет в конфликтах на Ближнем Востоке и оппозиция американскому закону JUST (предполагающему реституцию имущества жертв Холокоста), возвращение смертной казни, либерализация законов о ношении оружия, еще большее ужесточение антиабортного права.

По данным социологов, именно за «Конфедерацию…» проголосовало много молодых людей в возрасте 18–29 лет — почти 22% избирателей из этой возрастной группы, больше проголосовало только за Тшасковского — 23,8%. По идеологии многие избиратели Босака ближе к повестке «ПиС», и значит, Анджея Дуды, но сам несостоявшийся президент призвал своих сторонников проигнорировать второй тур.

Надежду для оппозиционного кандидата представляют избиратели Шимона Холовни, но и здесь не стоит рассчитывать на легкую победу. Часть избирателей Холовни наверняка поддержит Рафала Тшасковского, но есть и те, кому по мировоззрению ближе Анджей Дуда. Холовня — 43-летний журналист из Белостока, объявивший о старте своей кампании всего полгода назад. До того в политических партиях и движениях замечен не был. В качестве публициста с конца 90-х работал в крупных изданиях, в том числе таких как Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Rzeczpospolita. Вел программы на телеканалах TVP1 и TVN. В 2007–2012 гг. Холовня был программным директором телеканала Religia.tv и автором ток-шоу об этике в религии. Как и Босак, Холовня убеждал избирателей проголосовать за него, чтобы прекратить борьбу за власть лишь между двумя партиями: «Гражданская платформа» и «Право и справедливость». Его программа базировалась на уважении к Конституции и парламентской демократии, важности климатической повестки, необходимости реформы системы здравоохранения. Учитывая, что провластные СМИ критиковали оппозицию за желание навязать ЛГБТ-«пропаганду», Холовня был осторожен в своих высказываниях на эту тему. Он заявил, что хотел бы наделить гомосексуальные пары правом зарегистрировать союз, но выступает против того, чтобы назвать этот союз браком.

Консервативность взглядов кандидата может отражать и то, что до своей журналистской карьеры он дважды пытался стать монахом-доминиканцем.

Два основанные им фонда уже несколько лет помогают детям в Замбии, Бангладеш, Руанде и Буркина-Фасо.

Первые после выборов соцопросы показали, что свои голоса для Рафала Тшасковского готовы отдать 74% избирателей Холовни, а от 7 до 17% могут поддержать действующего президента. Если кандидата от оппозиции поддержат только три четверти избирателей Холовни, набравшего 2,6 миллиона голосов, этого будет недостаточно. На электорат Босака рассчитывать не приходится, а значит, нужно найти способ мобилизовать и привлечь на свою сторону избирателей, отдавших свои голоса менее популярным кандидатам либо не голосовавших в первом туре. Стоит также позаботиться о голосах из-за границы. В первом туре среди поляков, проживающих в США, Канаде и Украине, выиграл Анджей Дуда, а Тшасковскому достались Ирландия и Франция.

Мария Садовская-Комлач

— специально для «Новой»

Варшава