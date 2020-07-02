NYT – «Ставит российские интересы выше американских» — Сьюзан Райс о реакции Трампа на новый российский «сговор»

02.07.2020, 1:30, Новости дня

Дональд Трамп проигнорировал сообщения о том, что РФ якобы обещала вознаграждение связанным с талибами боевикам, хотя появились они, как утверждается, больше года назад, возмущается на страницах The New York Times экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс. Она не ставит под сомнение источники NYT и не верит официальным опровержениям как российской так и американской сторон. По её убеждению, поведение американского лидера можно объяснить некомпетентностью или сознательным продвижением интересов России.



Reuters

По крайней мере, с февраля или марта 2019 года, Соединённые Штаты располагали разведданными о том, что их убеждённый противник РФ платила щедрые вознаграждения связанным с Талибаном* боевикам за уничтожение американских войск в Афганистане**, считает на страницах The New York Times экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Как напоминает автор, президент США Дональд Трамп отмахнулся от этих разведданных как от незаслуживающих доверия и назвал их очередной фабрикацией о РФ с целью «выставить республиканцев в дурном свете», а также заявил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу никогда не рассказывали об этой важнейшей информации до того, как она впервые была опубликована в The New York Times. Однако, когда бы ни президент ни узнал об этих «глубоко тревожных» данных, почему он публично не осудил российские попытки убить американских солдат и не начал обдумывать возможности для «незамедлительного и значимого» ответа со стороны США, задаётся вопросом автор.

«Как бывшему советнику по национальной безопасности, мне чрезвычайно трудно поверить, что никто не заявил господину Трампу об этих разведданных», — отмечает Райс. По сообщениям, эта информация содержалась в ежедневном брифинге президента, который составляется для всех высокопоставленных сотрудников в сфере национальной безопасности. Даже если Трамп не утруждает себя регулярным чтением ежедневного брифинга, можно предположить, что это делают другие, подчёркивает автор. Если же советники президента и министр обороны сочли излишним информировать главнокомандующего об этом «вопросе жизни и смерти», то они не достойны своей службы, настаивает эксперт.

Райс не считает убедительными заявления представителей Белого дома о том, что президенту не представили добытую разведкой информацию, поскольку она не была полностью проверена. «Если бы я, будучи советником по национальной безопасности, получила хотя бы «сырой» отчёт о том, что РФ платит за убийство американских военнослужащих, я бы пошла прямо в Овальный кабинет, чтобы проинформировать президента», — пишет Райс. В отличие от нынешних политтехнологов Белого дома, она не стала бы ждать абсолютной уверенности, а предупредила бы президента об имеющихся сообщениях и предложила несколько вариантов реакции на «очевидное масштабное наращивание враждебных действий со стороны России».

Если бы после этого президент — как это сделал Трамп — захотел как минимум шесть раз за несколько недель поговорить с президентом РФ по телефону и пригласить его присоединиться к саммиту «Большой семёрки», несмотря на возражения союзников США, Райс, по её словам, напомнила бы, «что русские убивают американских солдат», и сейчас время не протягивать Путину оливковую ветвь, а «наказать его». Именно это произошло бы в период правления любой из предшествующих администраций США, независимо от её партийной принадлежности, уверена автор статьи.

Тот факт, что этого не случилось, вызывает множество вопросов, считает эксперт. В склонности Трампа «ставить российские интересы выше американских» Райс видит «опасный шаблон». Так, глава Белого дома отрицал российское вмешательство в выборы 2016 года, затем поверил Путину на слово во время встречи в Хельсинки, подрывая авторитет американского разведывательного сообщества, препятствовал расследованию Мюллера и «опрометчиво вывел американские войска из северной Сирии, позволив российским войскам захватить американские базы». Помимо этого, Трамп в одностороннем порядке пригласил Путина принять участие в заседании «Большой семёрки», что, по всей вероятности, привело к отмене саммита, а также без согласований вывел треть американских военных из Германии, навредив германо-американским отношениям и сыграв на руку России.

«Совсем недавно мы узнали, что даже российские попытки хладнокровно уничтожать американские войска не смущают этого президента. Трамп отмахивается от информации, уклоняется от ответственности и не предпринимает никаких действий — даже не предъявляя дипломатического протеста», — негодует эксперт.

По мнению Райс, всё это говорит о том, что «в лучшем случае наш главнокомандующий совершенно не справляется со своими обязанностями», а в худшем — «Белый дом управляется лжецами и слабаками, обслуживающими президента-тирана, который активно продвигает подлые интересы нашего главного противника».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** Ранее МИД РФ опроверг сообщения о причастности российской разведки к убийствам солдат США в Афганистане — прим. ИноТВ

