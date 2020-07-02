Личное: Боня — за деньги

02.07.2020, 1:26, Разное

Сегодня все дружным стадом накинулись на несчастного публичного домочадца Викторию Боню.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили конченной любительницы ахуяски и, представившись Евгением Чичваркиным, развели потасканную девушку на агитацию против голосования за поправки.

Видео: Соцсети

Боня назвала цену. Мнимый Чичваркин согласился отслюнявить ей 10 тысяч евро. Вика записала видео, в котором призвала голосовать всех против.

Лично я пранкеров не осуждаю.

Да и за что осуждать ребят? Из всех тех, кто топил за поправки, эти оказались самыми профессиональными.

Толпа дружно накинулась на публичную девку, патриотические боты засрали все комментарии на Ютубе. И оказалось, что мерзость — не те, кто умолял проголосовать «за», а грязная Боня, которая своей «агитацией» сделала всё, чтобы стало некрасиво проголосовать «против».

Сейчас бесполезно говорить, что в разговоре Боня была готова сделать приятно «Чичваркину» совершенно бесплатно, а он сам предложил денег. И совершенно очевидно, что расчёт пранкеров оправдался: когда публичная баба слышит про деньги, она тут же начинает говорить только о них:

Ч: Нет, ты сама знаешь какая ситуация. Поэтому я тебя могу скинуть текст, ты его посмотришь, чтобы он соответствовал.

Б: Да, давай так и сделаем.

Ч: Кстати, у меня под это есть еще бюджет.

Б: Хорошо, отлично даже так. ХЕХЕ.

То есть, сначала всё-таки Боня согласилась, а уж только потом — за деньги.

Но кого интересуют детали — даже столь значимые? Гораздо проще присоединиться к толпе ботов и орать, какая Бонька всё-таки продажная мразь.

И это — правда, наверное. Артист Ефремов называл себя клоуном. А чем Боня-то не актриса подобного продажного жанра?

Я повторю, что не осуждаю пранкеров Вову и Лексусова. Из всей толпы агитаторов за поправки они оказались наиболее профессиональными. Хотя, конечно, и их развод Бони проглотит только дебил.

Впрочем, любая агитация, на мой взгляд, и рассчитана на людей, которые сами думать не хотят или не могут. Остальным же никакая агитация не нужна — они сами знают, что им делать.

А что сделали вы сегодня? Приняли участие в голосовании? Почему?